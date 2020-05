Rescinden contrato a empresa que entregó ventiladores usados

Autoridades del municipio de Puebla iniciaron un proceso de rescisión de contrato y penas convencionales en contra de una empresa que pretendió entregar ventiladores usados para atender a enfermos de Covid-19 y que serían donados al Gobierno Estatal.

Se trata de la compañía Full Hen S.A. de C.V., la cual había obtenido un contrato por 15 millones de pesos para la entrega de 12 ventiladores especializados, que al momento de ser entregados se descubrió que no eran nuevos.

El hecho provocó un nuevo encontronazo político entre el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y la alcaldesa de la ciudad de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, ambos del partido Morena.

"Es muy vergonzoso que un acto de buena voluntad se haya politizado y no se puede pasar por alto", aseguró en conferencia de prensa la presidenta municipal de la capital poblana.

Recordó que el pasado 13 de abril su administración puso a disposición del gobierno estatal 15 millones de pesos de donación para atender la emergencia por el Covid; sin embargo las autoridades estatales pidieron que fuera en especie.

Rivera Vivanco afirmó que de manera coordinada con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud del gobierno de Barbosa revisaron especificaciones técnicas, posibles proveedores y montos de los ventiladores que se adquirían.

"Las características del proveedor las conocía el estado y ellos calificaron que se llevaran a cabo estos procesos, después de que se trabajó de manera conjunta, en el momento de la entrega que yo misma fui a supervisar, hubo un trato hostil y se estaban dando por hecho situaciones", acusó.

Al tratarse de un asunto de urgencia y verificando las mejores condiciones del producto decidieron contratar por asignación directa, sin pago de anticipo alguno, a la empresa Full Hen S.A. de C.V., la cual cumplía con todos los requisitos legales.

El secretario de Administración del Ayuntamiento, Leobardo Rodríguez Juárez, señaló que de manera conjunta con la Secretaría de Salud estatal se acordó la entrega en el Hospital de Traumatología y Ortopedia para que las garantías cumplieran efecto.

El funcionario municipal expuso que los equipos municipal y estatal detectaron de inmediato que los ventiladores no cumplían con los requisitos; de ahí que iniciaron un procedimiento de rescisión de contrato y posibles penas convencionales.

La alcaldesa, afirmó que a pesar de los ataques del gobernador mantendrá su disposición para colaborar con el gobernador morenista.