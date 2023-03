Reservan acción legal contra detenidos por desaparición de 6 mujeres

A-AA+

A cinco días de que la Fiscalía General de Guanajuato anunciara la detención de seis integrantes de una célula criminal por la desaparición de seis mujeres celayenses y el asesinato de cinco de ellas, se desconoce la situación jurídica de los implicados.

La fiscalía mantiene en reserva las acciones legales ejercidas en contra de los detenidos, y de la misma forma el Supremo Tribunal de Justicia del estado, que encabeza Ma. Rosa Medina, pese a que EL UNIVERSAL les ha requerido la información respectiva.

Verónica, abogada penalista, explicó que conforme al término constitucional de 48 horas, el fin de semana pasado la FGE debió llevar a los detenidos ante un juez penal a formularles imputación y pedir que sean vinculados a proceso, o en otro supuesto, de dejarlos en libertad por no tener datos de prueba suficientes para ejercitar la acción penal en su contra.

De haber ejercitado acción penal, el juez pudo haber determinado si vinculaba o no a proceso a los detenidos en la misma audiencia, o bien dentro de las 72 ó 144 en caso de que los imputados soliciten la duplicidad del término constitucional.

El jueves pasado el fiscal del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, dio a conocer la detención de más de doce hombres en el caso de las seis mujeres desaparecidas el 7 de marzo en el camino o San José de Guanajuato, en Celaya.

Al siguiente día, detalló que los implicados en la desaparición forzada y homicidios de las mujeres son cinco hombres originarios de Tamaulipas y otro de nacionalidad hondureña, a quienes el fiscal identificó como integrantes de una célula criminal.

La FGE tampoco ha dado a conocer los avances para la localización de Yoselin Daniela de 20 años de edad, quien se encontraba entre las seis desaparecidas y cuyo perfil genético no había coincidido con los fragmentos óseos calcinados que se encontraron en un inmueble de Juventino Rosas.