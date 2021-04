Residentes de otros estados podrán recibir segunda dosis en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que aquellos que se saltaron la fila para ser vacunados, así como residentes de otros estados podrán recibir su segunda dosis del biológico contra el Covid-19.

"Ellos tienen un papel de primera dosis y se les aplicará la segunda", dijo en conferencia de prensa.

Agregó que tienen conocimiento de diversos casos de residentes de otros estados como del Estado de México que se vacunaron en la Ciudad de México, específicamente en Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, pero estimó que incluso ya se aplicaron la segunda dosis en sus propios municipios como Huixquilucan y Naucalpan.

"No podemos saber qué tan representativo estáticamente hasta que no podamos llamarlos y saber si en efecto ya recibieron su segunda vacuna, pero cualquiera que recibió su primera vacuna en la Ciudad puede recibir su segunda".

Claudia Sheinbaum reiteró que las personas que no han recibido su segunda dosis en las alcaldías que ya se ha aplicado pueden marcar a Locatel para que puedan ser inmunizados.