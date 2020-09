Resoluciones de instituciones se tienen que acatar: PAN

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que el blanquiazul cree en las instituciones y en sus resoluciones y éstas han costado mucho tiempo, muchos años y se tienen que acatar, nos gusten o no.

"Las instituciones en México han costado mucho tiempo, muchos años y sus resoluciones nos gusten o no, se tienen que acatar", dijo el panista michoacano.

En conferencia de prensa en Coahuila a dónde acudió al arranque de campaña, Marko Cortés no quiso detenerse en este tema y dijo que el PAN está concentrado en convocar a los mexicanos en lograr un cambio para México.

"Lo que nosotros estamos concentrados es en convocar a los mexicanos a lograr un cambio positivo para México, en lo que nosotros estamos concentrados es a convocar a los mexicanos a ver hacia adelante, voltear hacia el futuro como los cangrejos como hoy está caminando, con las resoluciones que tomen los órganos electorales nosotros iremos a la contienda y buscaremos a todos los ciudadanos", aseguró.