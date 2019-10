Resolverán el martes si Rosario Robles continúa en prisión preventiva

Un magistrado federal resolverá el próximo martes si Rosario Robles deberá continuar o no sujeta a prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha.

El Quinto Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México celebrará el martes una audiencia de apelación con la que la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social busca revocar la prisión preventiva justificada que la mantiene presa en el penal de Santa Martha.

De acuerdo con el abogado Julio Hernández Barros, quien encabeza la defensa de Robles, el magistrado analizará si el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna actuó conforme a Derecho para sujetar a prisión a su cliente.

Robles está acusada de ejercicio indebido del servicio público por haber tenido conocimiento de supuestos desvíos de recursos durante su administración al frente de Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y no hacer nada para evitarlo.

Este delito no merece prisión preventiva de oficio por lo que la defensa de Robles ha considerado que el juez Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, no actuó conforme a Derecho al sujetarla a esta medida argumentando que podría darse a la fuga.

Este domingo se vence el plazo de investigación complementaria que concedió el juez a las partes y de acuerdo con Hernández Barros tanto la defensa como la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron una prórroga que será resuelta en los próximos días.