Respalda Mancera trabajo de sus exservidores acusados de 'maquillar' cifras

Ante los nuevos señalamientos del Gobierno central de que en la pasada administración se maquillaron las cifras delictivas, el exmandatario Miguel Ángel Mancera expresó total confianza a quien fue su procurador capitalino, Edmundo Garrido.

Con un dejo de hastío, el senador perredista manifestó que no es la primera vez que la actual administración hace este tipo de menciones, pero acotó que no han presentado cifras al respecto.

"Confío en el trabajo profesional de Edmundo Garrido, así como del procurador que lo antecedió, Rodolfo Ríos, y lo voy a seguir haciendo hasta que me demuestren lo contrario", expresó.

De manera tajante, Mancera rechazó que él haya dado la orden de maquillar las cifras sobre la inseguridad que se registró en el último año de su gestión, lo que ha generado una gran controversia.

"Están revisando los datos de la estadística delictiva de 2018, cuando una gestión administrativa se compone de seis años y no sólo del último", manifestó.

Ante el aumento de la violencia en la Ciudad, dijo que este tipo de señalamientos quieren desviar la atención del tema y buscar a algunos responsables, a lo que reviró: "Nosotros tenemos otros datos".

Dentro de las cifras está el comparativo del primer semestre de 2018 con el de este año, en el que destaca el aumento en los delitos de robo a casa-habitación con violencia, robo a negocio con violencia, robo de vehículo, a transportista y a transeúnte, principalmente. Según las cifras, el incremento de un semestre a otro es de 20.5% en el número total de los ilícitos cometidos.

El exmandatario se dijo tranquilo de las acusaciones que se han hecho sobre su gestión e insistió en manifestar su confianza en los procuradores que estuvieron durante su administración.

La actual administración capitalina dio a conocer que con base en una auditoría realizada por autoridades federales refieren que se maquillaron las cifras hasta 70% de los datos reales.