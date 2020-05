Respaldan Morena, PT y PES acuerdo energético de la Sener

Diputados de las bancadas de Morena, PT y PES, que integran la Comisión de Energía, respaldaron el acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Secretaría de Energía (SENER), que se publicó en la semana en el Diario Oficial.

En un posicionamiento, los legisladores aseguraron que este acuerdo es para establecer mecanismos de regulación, que por un lado garanticen el suministro al usuario final; y por el otro, permitan continuar con el crecimiento ordenado y regulado de las energías limpias.

Sin embrago, la bancada del PRD en San Lázaro, se pronunció porque se revierta el "Acuerdo por el que se Emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional", pues es arbitrario y perjudicial para el país.

Se advierte que, específicamente, este decreto es contrario a los consumidores, el abasto eléctrico, las tarifas accesibles, la libre concurrencia, la transición energética, el medio ambiente, las empresas mexicanas, la inversión extranjera, el empleo, las finanzas públicas, los acuerdos internacionales, al Estado de Derecho, al Derecho Internacional y la recuperación económica nacional.

En tanto, los legisladores de Morena, PT y PES, dijeron que el acuerdo no es para contaminar más el medio ambiente, menos de incumplir los compromisos internacionales de cambio climático, ni tiene como fin aumentar las tarifas de energía eléctrica, y mucho menos pretende detener el crecimiento de las energías renovables.

Los diputados integrantes de la Junta Directiva, Gerardo Fernández Noroña y Carlos Enrique Martínez Aké, expusieron que la principal razón para apoyar el Acuerdo emitido por la SENER, parte del hecho que es una decisión soberana del Estado Mexicano regular las áreas estratégicas de la Nación.

Explicaron que no hay ningún Estado Soberano que no regule sus áreas estratégicas nacionales, y por supuesto México no puede ser la excepción, la política de confiabilidad eléctrica, está respaldada por un mandato Constitucional que establece de manera clara y firme que las áreas estratégicas estarán a cargo del sector público; correspondiendo exclusivamente a la Nación la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Sostuvieron que esos son los fundamentos, sobre los que descansa la seguridad e independencia energética, la cual solamente se podrá lograr con el binomio empresas públicas del Estado y los inversionistas privados nacionales y extranjeros; sumando los recursos de los distintos tipos de tecnologías energéticas para mantener la estabilidad de las tarifas eléctricas, y sobre todo compartiendo de manera equitativa obligaciones y compromisos.

"No nos debe ser ajeno la necesidad de garantizar condiciones de la competitividad, pero también garantizar un ordenamiento eficaz en la planeación, crecimiento y confiabilidad del SEN, acorde con el crecimiento económico del país; para lo cual es necesario, una regulación para la incorporación ordenada y progresiva de todas las energías", expresaron los legisladores de Morena, PT y PES.

También manifestaron que: "es oportuno mencionar, bajo una perspectiva legislativa, que la política de confiabilidad de ninguna manera representa o significa cambios de las leyes del sector, desde la Ley de la Industria Eléctrica hasta la Ley de Transición Energética, que norman la promoción y el uso de las energía limpias, así como la reducción de emisiones contaminantes, se encuentra intactas.

Por último, como integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, expresaron su apoyo en el sentido de garantizar que de manera ordenada y eficaz se sigan incorporando cada vez más las energías limpias y renovables con la participación de todos los actores del sector.