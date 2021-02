Respeto a mujeres, condición para ser candidato a un cargo popular: Sánchez Cordero

Luego de las acusaciones por el delito de violación contra Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que el respeto a los derechos de las mujeres debe ser una condición irrestricta para las personas que aspiran a un cargo político.

Durante la presentación del actual Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, la ministra en retiro aseveró que todos los partidos políticos tienen la responsabilidad de vigilar que sus candidatos estén a la altura de las circunstancias y asegurar que no se promueva la violencia de género.

"Hace 20 años no podíamos imaginarnos que se cuestionara la idoneidad de un candidato a un escaño político por alguna conducta que pudiera sugerir violencia hacia las mujeres. Hoy esa exigencia está presente porque en la sociedad mexicana el respeto irrestricto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es una condición necesaria para ser un representante popular", señaló la secretaria de Gobernación.

Y agregó: "Es responsabilidad, y subrayo porque esta es mi posición, por si alguien dudaba de mi posicionamiento, es responsabilidad y prerrogativa de cada partido político demostrar que sus candidatos están a la altura de sus circunstancias y proceder de acuerdo con las leyes y las mejores prácticas para la prevención de la violencia de género en todos los ámbitos".

La responsable de la política interior recordó que, por ley, todas las personas que tengan una sentencia por violencia doméstica y agresiones sexuales.

Sánchez Cordero también expresó que aunque ha habido avance en materia de igualdad de género en los procesos electorales, aún hay partidos políticos que se resisten a ese progreso, y puso de ejemplo a quienes impugnaron la decisión del Instituto Nacional Electoral de que la mitad de los aspirantes a una gubernatura sean mujeres este año.

Asimismo, la ministra en retiro invitó a todas las dependencias del gobierno federal y a las autoridades que apropien del programa de igualdad que fue diseñado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), con el objetivo de que se avance en esta materia en lo que resta del sexenio.

Previo a la participación de la secretaria Sánchez Cordero en el evento, la activista integrante de REDefine México, Ana Cristina Gaspar Santana, también insistió en la necesidad de que se haga valer el programa de igualdad entre hombres y mujeres.

"Se requiere que no haya limitaciones en la implementación por falta de presupuesto o voluntad política, que ser mujeres en México no sea sinónimo de discriminación y violencia, que rompa el pacto", expresó la especialista.

Durante este evento también se contó con la participación se Nadine Gasman, titular del Inmujeres; Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, y Marina Nuñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural.