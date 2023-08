Responde Marko Cortés a gobernadores que defienden libros de texto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL). - Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, llamó a los gobernadores de Morena a tener "poquita vergüenza" y no seguir defendiendo los libros de texto que se han convertido en "cartillas de propaganda y busca que las escuelas sean templos de adoración de López Obrador".

"Siguiendo ciegamente las indicaciones y el mal ejemplo de Palacio Nacional, ahora los gobernadores de Morena atacan a Acción Nacional, a través de un extenso comunicado donde no desmienten ninguno de los señalamientos precisos que hemos realizado sobre los errores, la elaboración, la editorialización y los contenidos falsos e ideologizados en los libros de texto", apuntó.

"Son tan cínicos y perversos, que no tienen empacho en reconocer en sus documentos oficiales que los nuevos textos son para mantener pobres a los pobres, negándoles una educación de calidad, siendo esto una clara estrategia política de Morena para su supervivencia", argumentó.

Dijo que los gobernadores morenistas firman a ciegas lo que les piden de Palacio Nacional, yo les pido a los gobernadores de Morena que "tengan poquita vergüenza, que mejor se concentren en lo suyo, se pongan a trabajar porque a la fecha no han dado resultados".

"También les pido que no exhiban su ignorancia de la historia, recuerden que la principal característica del fascismo es el culto a la personalidad. Si quieren encontrar rasgos de una conducta fascista y autoritaria solo vean a López Obrador y algunos de ustedes véanse en el espejo", concluyó.