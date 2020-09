Responde Sarmiento a AMLO y destaca su dicho de la "risa diabólica"

En su conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un mensaje que el periodista Sergio Sarmiento escribió en redes sociales y en el reprodujo fotografías de las inundaciones en la Refinería Dos Bocas, en Tabasco.

"¿Se acuerdan que no quisieron terminar el aeropuerto de Texcoco porque se inundaba?", señaló el periodista en Twitter.

Desde Palacio Nacional, el Presidente aclaró que se trataron de "encharcamientos" porque "llovió mucho" en casi todo el país.

"No quiero utilizar el eufemismo para no decir inundación, se les dice encharcamientos", expresó López Obrador.

Asimismo, el Presidente expresó: "Ya no me voy a reír porque después dicen que es una risa diabólica".

Al respecto, Sarmiento escribió casi al finalizar la conferencia del Presidente: "Todos los días el presidente López Obrador dedica una parte de su conferencia de prensa a hacer escarnio de periodistas y medios críticos".

En otro mensaje, el periodista destacó el dicho de López Obrador sobre su "risa diabólica".

Sobre el regreso de el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, a la vida pública del país, el Presidente dijo no tener comentarios.