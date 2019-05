Responden periodistas sobre lista de supuestos pagos del gobierno de Peña Nieto

Varios de los periodistas señalados de preseuntamente haber recibido recursos millonarios por publicidad durante la gestión del expresidente, Enrique Peña Nieto, se pronuciaron al respecto en redes sociales y negaron dicho beneficio.

A través de su cuenta de Twitter @EnriqueKrauze, el historiador y escritor, Enrique Krauze expresó que la lista dada a conocer es "muestra evidente de intolerancia, persecución y mala fe", por lo que la calificó como "otro ataque a la libertad de expresión".

A su vez, Joaquín López Doriga afirmó en @lopezdoriga que asume todas las consecuencias y sostuvo que nunca ha recibido un peso del gobierno, "registro el mensaje de la oficina del presidente @lopezobrador_ que es difamar para callar".

Jorge Berry dijo en @jorgeberry que "el numerito de la lista de periodistas está diseñado para restarle atención a la crisis del sector salud", mientras que el influencer conocido como "Callo de Hacha" indicó que "al parecer conmigo Peña tiró el dinero a la basura".

"¿Desde cuándo es un delito ser un periodista dueño de un medio y que sea el medio, no la persona, la que reciba dinero por concepto de venta de publicidad oficial? ¿Por qué no se dan a conocer las cantidades verdaderamente grandes que recibieron los demás medios de información, también en su calidad de empresas?", cuestionó el periodista, Federico Arreola en @FedericoArreola.

El director de Animal Político, Daniel Moreno se sumó a las reacciones y dijo en @dmorenochavez: "Por alguna razón que desconozco, Presidencia tomó la decisión de incluir mi nombre, no el de la empresa, a pesar de que no recibí dinero, no tengo un sitio ni recibo comisión de ventas".

Por su parte, el periodista Pablo Hiriart expresó en @PabloHiriart que "los que no sabemos de qué han vivido en décadas nos acusan de desarrollar una actividad legal, que paga impuestos y da la cara".

Otra de las que se sumó a las reacciones a través de Twitter @PagesBeatriz, la periodista Beatriz Pagés realizó un llamado a la Fiscalía para solicitar que "pruebe que la revista Siempre! ha vivido de dinero ilegal".

Raymundo Riva Palacio, en @rivapa, señaló que "Lo que sí es demostrable y habla del interés político del desprestigio es que más allá de cualquiera de estas consideraciones, fueron contratos de publicidad que se ajustaron a los criterios establecidos, a la ley y se pagaron impuestos".