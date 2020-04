Responsabilidad de estados y municipios, abastecer suficiente agua: López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, afirmó que es responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales garantizar que las zonas rurales cuenten con suficiente suministro de agua para que su población pueda lavarse las manos como medida de prevención ante la epidemia de Covid-19.

"La responsabilidad municipal contempla el aseguramiento de agua potable y servicios necesarios para la higiene pública. En la medida en que también los gobiernos municipales contribuyan a este aspecto del acceso al agua potable, contribuirán a esto (que no se propague el virus", dijo.

En conferencia de prensa, el funcionario mencionó que si bien, hasta ahora la propagación del virus se ha concentrado en zonas urbanas, en algún momento se romperá la barrera geográfica y las personas que menos recursos tienen se verán afectados.

"En algún punto, la barrera geográfica se va a perder y afectará con mayor intensidad a los que menos tienen. La titular de Conagua nos ha externado su inquietud sobre la escasez de agua, ahora existe una carencia de 25% porque se usa más y el sobreconsumo en las zonas urbanas repercute en las rurales".

Agregó que en algunas zonas rurales existe agua de pozos que a pesar de que no es potable para uso directo, es suficiente para el lavado de manos. "Lo ideal es tener acceso a agua y jabón, existen provisiones de agua potable en municipios y en algunos casos, agua de pozos, que no necesariamente es potable para su consumo, pero si sirve para lavar las manos".