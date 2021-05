Responsables de tragedia del Metro deben pagar por negligencia: PRD

La secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, dijo que los responsables del desplome del vagón entre las estaciones de Olivos y Tezonco, que hasta ahora ha causado 23 muertes y 79 heridos hospitalizados, tienen que pagar por su negligencia, ya que indicó que la Línea 12 del Metro tiene problemas estructurales desde su construcción y esto ya lo sabían quienes gobiernan la Ciudad de México.

"Desde hace varios meses, se detectaron problemas de resistencia de los rieles y desgaste del sistema de rodaje de la línea. No eran hechos desconocidos, se contaba con reportes de los trabajadores y de las empresas que el gobierno contrató para realizar obras de mantenimiento", explicó.

La líder perredista dijo que en esta tragedia se debe buscar la verdad, aplicar la justicia y reparar el daño a las personas y familias lesionadas y fallecidas; así como evitar la repetición de esta tragedia por la omisión de las autoridades. Todos tenemos el derecho de conocer la verdad del accidente y que el gobierno de la Ciudad no proteja a los responsables.

También, recalcó que las investigaciones deben realizarse por peritos internacionales e imparciales, ya que se ha vuelto costumbre de los gobiernos de Morena proteger a sus amigos, aunque sean responsables de ilícitos e insistió que en esta tragedia nadie debe quedar impune.

"Nadie le perdonará al gobierno de Morena si esta tragedia no permite atender todas las irregularidades señaladas en la Línea 12 y otros casos señalados como urgentes en las líneas 4, 5, 9 y B", enfatizó.

Para finalizar, Díaz Contreras exigió al gobierno de la Ciudad de México, conocer la verdad con investigaciones imparciales y con peritos altamente calificados; justicia para las víctimas, reparación del daño y establecer medidas urgentes para la no repetición de tragedias por la omisión de las autoridades.