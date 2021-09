Responsables de tragedia en L12 son consentidos para ser candidatos: Jesús Zambrano

Sin dar nombres, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que los responsables de la tragedia de la Línea 12 del Metro "son los consentidos para ser candidatos presidenciales en 2024".

Así lo señaló luego del informe dado a conocer por el Gobierno de la Ciudad de México, en donde resaltó que fue la deficiencia de los pernos de la Línea 12, lo que provocó el desplome del pasado 3 de mayo.

"El gobierno de Morena debe castigar a los funcionarios responsables de esta tragedia y hacer justicia para las familias de las personas que perdieron la vida en la catástrofe de la Línea 12. Ahí están los responsables con nombre y apellido", aseveró.

El líder del sol azteca sostuvo que los responsables no son los trabajadores sino los líderes del proyecto.

"Ahora van a querer responsabilizar a los trabajadores que participaron en ese tramo y no a los exfuncionarios negligentes que a marchas forzadas hicieron esa obra para lucirse, aunque haya quedado deficiente y después fueron omisos ante las evidencias de deterioro", subrayó.

Zambrano Grijalva denunció que el Gobierno Federal está solapando a los responsables de dicha catástrofe "y no sólo eso, sino que son los consentidos para ser candidatos presidenciales en 2024".

Advirtió que como parte del encubrimiento de Morena a sus funcionarios, el Gobierno de la Ciudad de México ha negado a la defensa legal de ocho familias de las víctimas del 3 de mayo el acceso a las carpetas de investigación.

"¿Por qué la administración de Sheinbaum se niega a que las y los deudos de quienes fallecieron en el desplome del metro conozcan la verdad y el avance de la investigación que supuestamente está haciendo su gobierno?", cuestionó.

"Si el propio mandatario federal protege al responsable de la construcción de la Línea 12, ¿qué se puede esperar del trato que la actual jefa de Gobierno le seguirá dando a las y los familiares de las víctimas que perecieron por su omisión?", agregó.

Finalmente, el dirigente perredista hizo un "enérgico" llamado tanto al Gobierno Federal como al de la Ciudad de México a que hagan su trabajo y "que caiga quien tenga que caer. El informe que se difundió el día de ayer es muy claro y es un paso importante para que se finquen responsabilidades. Esta negligencia que derivó en tragedia no debe quedar impune".