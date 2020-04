Restringen acceso a 340 municipios por Covid-19

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que autoridades municipales y ciudadanos han restringido o controlado el acceso en 340 municipios de 15 estados de la República durante la contingencia por el Coronavirus (Covid-19), lo cual constituye una violación al derecho de libre tránsito.

En su informe Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por Covid-19, la Subsecretaría indicó que estos 340 municipios, que sufren de estos actos de manera intermitente o temporal, equivalen al 20 por ciento de los que hay en total en el país.

El estado de Campeche destaca porque el acceso a todas sus 11 localidades quedó restringido o controlado. En la misma situación se encuentra el 80 por ciento de los municipios de Guerrero; el 36 por ciento de Veracruz, y el 25 por ciento de Oaxaca.

La Subsecretaría también criticó que, hasta el 22 de abril, en 31 municipios de 11 estados se ha implementado un "mal llamado 'Toque de queda'". Las entidades donde ocurrió esto son Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León.

"Los retenes, cierre de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al libre tránsito. Los estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General, por ejemplo, para establecer cordones sanitarios", señaló la Subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas.

Y agregó "es importante resaltar que los accesos controlados por pobladores o autoridades indígenas no suelen contar con las medidas adecuadas de salubridad ni el manejo adecuado ante Covid-19. Por ello, su presencia no garantiza minimizar riesgos y, por el contrario, pone en riesgo a las personas que participan en ellos".