Restringen cuenta de LatinUS en Twitter; Loret de Mola culpa a AMLO

El periodista Carlos Loret de Mola acusó a la presión ejercida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus "bots" para que Twitter haya restringido durante una hora la cuenta de su plataforma LatinUS en Twitter.

Al respecto, Loret le dijo a EL UNIVERSAL, en donde es columnista que: "Esto es parte del permanente acoso del presidente López Obrador a la libertad de expresión. Lleva días quejándose contra las que antes eran sus benditas redes sociales, y ahora lanzó sus 'bots' de Twitter contra LatinUS, para denunciar que se divulgaba contenido malicioso, hasta que logró que restringieran la cuenta. ¿Qué se divulgaba? Que los doctores siguen manifestándose por falta de insumos, que el IMSS esconde brotes de Covid-19 en sus hospitales, que las cifras de Lopez-Gatell no cuadran y esconden la realidad".

La cuenta ya fue reactivada, pero Loret mostró un pantallazo del momento en que no se podía acceder. Al final dijo que la cuenta ya fue reactivada "pese a todos los intentos de censura y ataques del poder, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo".

LatinUS se describe como una "plataforma binacional 100% digital, diseñada para generar y distribuir contenido de alto valor para las audiencias hispanas", en la que participan Carlos Loret de Mola, Luis García, Galilea Montijo, Víctor Trujillo en su caracterización de "Brozo", y Bárbara de Regil.

Desde hace algún tiempo, López Obrador y Loret de Mola han intercambiado críticas en torno al gobierno del mandatario. De igual forma, con "Brozo".

--AMLO vs Twitter y Facebook

Esta semana, el Presidente se enfrascó en una discusión con las empresas de redes sociales, Twitter y Facebook, por los "bots", las cuentas no "naturales" o pagadas para el golpeteo político.

Este martes, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Twitter y Facebook sus estados de cuenta de publicidad pues los "bots" compran espacios para atacar al gobierno federal.

Por su parte, Twitter respondió que no recibe ingresos por automatización maliciosa. "La automatización, o los llamados 'bots', que se utilizan con fines de mala fe, están prohibidos en Twitter", señaló en su plataforma de mensajes cortos.

Ayer miércoles, pidió que los partidos políticos transparenten sus gastos en campañas para Twitter y Facebook.