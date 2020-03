Restringen venta de fármacos que supuestamente previenen el Covid-19

Ante la propagación de un falso tratamiento preventivo contra el Covid-19, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco (Coprisjal) restringió la venta de dos medicamentos asociados con este supuesto remedio.

Se trata de la azitromicina e hidroxicloroquina, prescritos para enfermedades inmunosupresoras como lupus, paludismo y enfermedad reumática.

La dependencia insistió en que no existe actualmente algún medicamento que cure o prevenga la infección por este virus, por lo que la venta de azitromicina e hidroxicloroquina en todas sus presentaciones y marcas, deberá realizarse exclusivamente con receta médica, la cual tendrá que ser retenida como lo establece el artículo 226, fracción II, de la Ley General de Salud.

La Coprisjal tomó esta determinación tras considerar que hay evidencia de probable abuso y daños en la salud por la libre compra, dispensación y consumo de estos medicamentos; además de que su compra indiscriminada puede propiciar que las personas que realmente lo requieren, no lo puedan conseguir.

"Automedicarse, en el caso de antibióticos, puede generar resistencia microbiana y debilitar la inmunidad de las personas. No previene la enfermedad, la propicia. Existen por otra parte, medicamentos antimaláricos con riesgo de toxicidad que pueden provocar paro cardíaco, debilidad muscular y problemas visuales. Estos medicamentos de forma equivocada se perciben como un seguro tratamiento para la enfermedad (Covid-19), poniendo en riesgo la salud de quienes los consumen sin encontrarse bajo ningún cuidado médico", señaló la dependencia en un comunicado.