Resueltos los juicios de amparo de termoeléctrica de Morelos: Segob; nieto de Zapata rechaza el proyecto

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que jurídicamente están resueltos todos los juicios de amparo y puede continuar con el proyecto de la termoeléctrica en la Huexca, Morelos. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de este jueves, la funcionaria dijo que había dos suspensiones de ejidatarios señalando que disminuiría el agua del caudal de riego para sus tierras.

"Se realizaron periciales de hidrología forense que arrojaron que el proyecto no causaba falta de suministro de agua en los ejidos y los dos juicios de amparo se sobreseyeron". El director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, explicó que el Proyecto Integral Morelos (PIM), es una planta de ciclo combinado, que genera electricidad a través de gas, que implica una inversión de 20 mil millones de pesos. Destacó que la planta abastecerá de energía eléctrica a todo Morelos con la energía más limpia que existe, porque el agua que se usará será de una planta de tratamiento de aguas negras y no se toma agua del rio Cuautla, son aguas negras tratadas.

Diana Álvarez, directora del Banco del Bienestar y ex subsecretaria de Gobernación, dijo que se destinarán 125 millones de pesos en obras que van a generar mayor productividad y desarrollo social en la entidad. Además, se atendió a los ejidatarios en mesas de trabajo, hubo una visita a la termoeléctrica de Querétaro para que vieran su funcionamiento y hablaran con ejidatarios.

La directora de Conagua, Blanca Jiménez expresó que en conjunto con la CFE se incrementó de 350 litros a 850 litros de agua de tratamiento se lleva a Huexca, con lo que se tendrá líquido de mucha calidad. Se invitó a la Unesco con cinco especialistas y con hidrología forense, hicieron una evaluación y dijeron que el proyecto era positivo. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer dijo que invertirán 10 mil millones de pesos en programas de mejoramiento urbano en 10 municipios aledaños a la planta.

"No a la termoeléctrica", afirma nieto de Emiliano Zapata



El líder ejidal Jorge Zapata González, nieto del general revolucionario Emiliano Zapata, afirmó que la mayoría de las comunidades, ejidos y pequeña propiedad del oriente de Morelos mantienen su rechazo a la termoeléctrica, erigida en el poblado de Huexca, municipio de Yecapixtla, y no es como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de este jueves, que todos los juicios de amparo están resueltos.

"Ahora mismo comenzamos con la organización para defender nuestras tierras y el agua porque ellos ya se organizaron para echar adelante una planta que siempre rechazamos. Una cosa es lo que dice el presidente y otra la que decida el pueblo", sostuvo Zapata. El líder agrario afirmó que el presidente López Obrador tiene mal los datos, porque mencionó que son 22 ejidos involucrados en demandas de amparo y litigios legales pero en realidad son 32 ejidos y 12 pequeñas propiedades siendo el municipio de Ayala, oriente del estado, el más afectado con la termoeléctrica.

"Ese anuncio es una 'marranada' porque es mentira pero en caso de que así fuera, por lo que toca a los juicios, pues todavía nos quedan las instancias internacionales", afirmó Zapata.