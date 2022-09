Resuena en Oaxaca "aún falta acceso real al aborto"

A-AA+

Convites, marchas, concentraciones y mesas de análisis son algunas de las actividades que mujeres, colectivas, personas de la disidencia sexual y feministas autónomas realizaron este 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en las regiones de Valles Centrales y la Mixteca de Oaxaca.

La jornada inició con un Convite Abortero convocado para mediodía en la Antimonumenta, en inmediaciones de la Fuente de las Ocho Regiones de la ciudad de Oaxaca, en donde las asistentes partieron cantando hacia el Exconvento de Santo Domingo: "Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar a este sistema patriarcal".

En el Convite también participaron identidades no binarias, trans y disidencias sexuales con capacidad de abortar, quienes señalaron que el tema del género atraviesa también el acceso al aborto, pues ser leídos como masculinos "suele ser obstáculo para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos".

"Los hombres trans y las personas no binarias abortamos en contextos de clandestinidad, dentro de un marco normativo que muchas veces no nos nombra. El 28s nos convoca porque todos los cuerpos importan, toda la autonomía vale y se respeta y nuestra existencia también es resistencia", declaró una persona trans.

Por la mañana también hubo un conversatorio sobre el tema en la Rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en el marco de la Jornada Abortera que colectivos emprendieron desde el 22 de septiembre y que concluyó este miércoles, con una mesa de análisis sobre la despenalización, en la Universidad del Golfo de México.

Más tarde, otro contingente feminista marchó desde inmediaciones del Panteón General, para detenerse en un edificio de los Servicios de Salud de Oaxaca, donde se pronunció en contra de la objeción de conciencia que impide que las mujeres puedan abortar.

También pidieron ética médica y atención a las mujeres, sin distinción. "A tres años de la legalización del aborto en Oaxaca, los avances no son tan significativos", lamentaron.

Además hicieron una serie de demandas entre las que destacan la ampliación de la red de atención a las solicitudes de Interrupción Legal del Embarazo, medicamentos antifecundativos, seguimiento a casos de ILE, así como medidas preventivas para atender la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes.

"Seguiremos saliendo a las calles hasta obtener lo que necesitamos", advirtieron.

Acompañantes a distancia machan en la Mixteca

Mientras que al grito de "¡aborto libre, seguro y gratuito!", un grupo de mujeres con pañuelos verdes caminaron por las principales calles de Huajuapan de León, en la Mixteca de Oaxaca, con pancartas y lonas.

"No sólo funciona que lo hayan legalizado, tienen que garantizarlo; No sirve de nada sólo decir que hasta las 12 semanas de gestación pueden hacer su proceso de aborto, si no que ese proceso debe ser seguro, para las mujeres de la Mixteca y de todo el país", señaló, una de las integrantes de la colectiva Marea Verde.

Xan, integrante de la colectiva que acompaña a mujeres que eligen abortar, indica que pese a la despenalización de esta práctica, el estado aún no garantiza que sea seguro debido a la falta de medicamentos, herramientas y permisos a centros de salud.

A tres años de la despenalización del aborto en Oaxaca, el segundo estado del país en legislar a favor del derecho a decidir de las mujeres, solo dos hospitales y una clínica están autorizados, para llevar a cabo la interrupción legal del aborto.