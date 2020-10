Resultado en Coahuila e Hidalgo, serio revés para Morena: Muñoz Ledo

El expresidente de la Cámara de Diputados y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, aceptó que el resultado de las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo constituye un "serio" revés para su instituto político.

En un mensaje a través de la red social de Twitter, Muñoz Ledo dijo que este revés demuestra que se necesita un partido sólido y organizado.

Agregó que si Andrés Manuel López Obrador no fuera el Presidente de la República, hubiera hecho campaña y se hubiera revertido este resultado electoral, por lo que urgió a una reorganización de Morena como lo ha propuesto.

"Las elecciones en Coahuila e Hidalgo constituyeron un serio revés para nuestro partido. Demuestran que necesitamos un partido sólido y organizado. Si AMLO no fuera Presidente hubiera hecho campaña y revertido la situación. Urge la reorganización de MORENA como lo he propuesto", posteó Muñoz Ledo.