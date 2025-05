Resultados de la SCJN se conocerán el 2 de junio: INE

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reiteró que los resultados para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se darán a conocer al día siguiente de la jornada electoral, el 2 de junio. Sin embargo, el día de la votación se dará un aproximado de la participación ciudadana.

"Yo quiero ser muy clara en esto, ¿por qué no se puede dar los resultados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el mismo día?, pero sí podemos dar avances que todo mundo estemos atentos a ellos. De entrada, cualquier ciudadano o ciudadana puede estar siguiendo los cómputos del estado que le interese, del distrito que le interese y, por supuesto, de todo el país. Eso lo vamos a tener en línea y se va a estar transmitiendo", sostuvo en conferencia de prensa.

Explicó que no se puede tener el 100% de los cómputos el mismo día porque dependen del traslado de los paquetes a las juntas, y algunas quedan lejos de las casillas.

Resaltó que el sistema de captura de votos es sencillo, y la aplicación "está siendo probada la herramienta informática para esto y que ha sido funcional y muy bien entendida por parte de los que hasta este momento han formado parte de los simulacros".

"Al siguiente día, y estamos por definir a qué horas, ya del día 2, podríamos salir con el primer resultado y conforme se vayan terminando los cómputos estaremos entregando los resultados en los siguientes días", puntualizó.

Respecto a la participación ciudadana, señaló que se implementará un instrumento para estimar el número de personas que acudió a votar, tomando como muestra entre 10 a 15 casillas de cada uno de los 300 distritos.

"Es una muestra mucho menor a la que se hace en un conteo rápido. Habida cuenta que todos sabemos que tenemos casillas seccionales, mucho menos que las que instalamos en el proceso electoral anterior. Así que están generándose ya todo el procedimiento para bajarlo a todas las entidades", expuso.

Aseguró que no se destinarán recursos adicionales, ya que se utilizarán las herramientas con las que ya cuenta el INE, mediante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Aunque tendrán la asistencia de dos asesores, que ya han trabajado en el comité técnico de conteos rápidos de procesos anteriores.