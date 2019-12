Resurge Pemex, asegura AMLO

Huimanguillo, Tab.- El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un recorrido por el pozo Quesqui, donde Petróleos Mexicanos (Pemex) descubrió recientemente un nuevo yacimiento gigante de petróleo y gas, que representará reservas de hasta 700 millones de barriles de crudo equivalente.

De acuerdo con Pemex, este yacimiento de gas y condensado, descubierto en mayo de 2019, representará reservas de 500 millones de barriles de crudo.

Pero también se trabaja en el pozo Quesqui 1, en el cual se estima hay una reserva adicional de 200 millones de barriles de crudo equivalente.

La nueva empresa del Estado mexicano estima que en 2021 la producción diaria máxima podría alcanzar los 110 mil y 135 mil barriles de condensado y más de 410 millones de pies cúbicos de gas.

El gobierno federal destinará en este campo una inversión 667 millones de dólares hasta 2021 para alcanzar dicha producción.

El mandatario federal aseguró que su gobierno es optimista, pese a que le dejaron una empresa en muy mal estado.

"No quiero usar la palabra catastrófica de que nos la dejaron en quiebra, pero estaba en muy malas condiciones, pero esta empresa está resurgiendo porque ya no hay corrupción y ahora se administra muy bien", reiteró el Presidente.

López Obrador pidió a los tabasqueños que lo ayuden a que no se detengan los trabajos de ese yacimiento, porque el petróleo que se produciría será en beneficio del pueblo no para minorías rapaces o extranjeras.

"Aprovecho para decirle a mis paisanos de esta región que nos ayuden para que no se detengan los trabajados, que no haya obstáculos y se pueda cumplir los programas, que se piense que si Quesqui produce petróleo, es en beneficio del pueblo, no para minorías rapaces o extranjeras, por eso todos ayudemos a recatar a Pemex", insistió.

Por la tarde, el Presidente realizó un recorrido por los trabajos de construcción de la nueva refinería y la modernización de la terminal marítima de Dos Bocas, Paraíso, en Tabasco.

López Obrador revisó los avances de ambas obras abordo de un vehículo militar descubierto y se quitó el casco de Pemex en reconocimiento a los trabajadores de la empresa que contribuyen a su modernización.