Retienen a alcalde de San Pedro Huamelula y a funcionarios federales

Habitantes de la agencia Santa María Huamelula retuvieron desde la tarde de ayer a Jorge Virgilio Fuentes Zárate, presidente municipal de San Pedro Huamelula, junto con funcionarios federales de Bienestar y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Los pobladores, supuestamente simpatizantes del Frente Unidos de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), encerraron al edil y a los funcionarios federales, porque aseguran que fueron engañados en sus demandas de reconstrucción de sus hogares afectados por los sismos de septiembre de 2017.

En su denuncia, informaron que se les cobró cinco mil pesos a cada familia con la promesa de que les gestionarían apoyos con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; pero la ayuda nunca llegó.

"La corrupción no se ha acabado y se logra ver que en el gobierno federal actual se incrementó; antes con el gobierno de Peña Nieto a los que tocó su apoyo para la reconstrucción de su vivienda no les pidieron ni un peso; ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nos condicionaron el ingreso al censo de afectados con una aportación económica, no les importa nuestra necesidad", dieron a conocer.

Al no concretarse los apoyos, dijeron, tomaron la decisión de retener a los cinco funcionarios incluido el presidente de San Pedro Huamelula, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca.

Su principal demanda es que se les pague el daño total de sus viviendas del Programa de Reconstrucción, sin la necesidad de tener que justificar las obras.

Esto, porque los funcionarios de la Sedatu les informaron que únicamente se atenderán a aquellos hogares que sufrieron daño total y que quedarán pendientes para el año 2021 los que sufrieron daños parciales.

Este cambio en la aplicación del Programa de Reconstrucción, argumentaron los servidores públicos, se debe a la falta de recursos económicos propiciado por la pandemia del Covid-19.

Los funcionarios de Bienestar y de Sedatu, así como el presidente municipal, fueron retenidos desde la tarde de ayer alrededor de las cinco de la tarde; hasta el momento, confirmaron a EL UNIVERSAL que continúan retenidos.