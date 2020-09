Retienen a alcaldesa en Edomex al sorprenderla en estética durante horario laboral

Habitantes de Ocoyoacac retuvieron dentro del palacio municipal, alrededor de 30 minutos, a la alcaldesa Anallely Olivares Reyes, pues mientras marchaban en protesta por la inseguridad y los feminicidios en esta localidad la encontraron en un negocio colocándose uñas postizas. La mañana de este viernes los delegados de las comunidades convocaron a la protesta pacífica "Marcha Blanca por Ocoyoacac", y explicaron que debido a la falta de resultados y respuesta a las demandas de la población por parte del gobierno municipal, decidieron realizarla.

En conferencia de prensa previa a la manifestación, Maribel Hipólita Campos, delegada de la comunidad de Santiaguito, expresó que la gestión por parte de los representantes ciudadanos y autoridades auxiliares "es inútil", pues bajo el lema de que no hay presupuesto, el ayuntamiento no responde a ninguna solicitud. "Hemos tratado de coadyuvar con ella (la alcaldesa), pero las negativas son muy claras. Nuestros centros de salud son precarios, la falta de servicios es devastadora, en esta época de pandemia no hubo ayuda para las personas infectadas y la falta de coordinación es permanente", expresó.

Cuando caminaban por las calles del municipio, encontraron a la edil en un salón de belleza. Ahí le reclamaron que destine el horario laboral a este tipo de actividades personales. Ella dejó el lugar, caminó hacia el ayuntamiento y entró por la puerta de emergencia; más tarde salió para dar respuesta a las demandas de la gente.

"Estoy en la mejor disociación del diálogo, siempre apelo a ello, pero estoy confundida y consternada porque son diferentes movilizaciones", dijo: explicó que la raíz del problema de la inseguridad es educar bien a los niños, añadió que la localidad sólo cuenta con 11 patrullas y 54 policías, además que no tiene recursos para la contratación de más efectivos de seguridad. Añadió que los casos de homicidio, desaparición y la violación de una menor que reclama la gente, no son facultad de la autoridad local, que si bien da seguimiento no pueden obstruir las investigaciones, pues son delitos federales.