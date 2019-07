Retienen a cinco policías en Ocosingo, Chiapas

Presuntos integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) retienen en el municipio de Ocosingo a cinco policías ministeriales y de seguridad pública, en protesta por el arresto judicial de uno de sus compañeros, informaron las esposas de los uniformados.

El jueves fueron retenidos, a la altura de la comunidad Río Florido, el comandante de la policía ministerial, José Luis Tondopó Medina; el policía Fernando Tondopó, adscrito también a la Fiscalía General del Estado (FGE), y los agentes Bernal Hernández Altunar, Fredy Sánchez García y Carlos Enrique Gordillo Aguilar, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

Linda y Juana, dos de las cónyuges, dijeron en rueda de prensa que los cinco elementos que iban al mando del comandante Tondopó Medina volvían de realizar sus actividades en la región, pero fueron retenidos por supuestos militantes del FNLS que bloqueaban un tramo carretero, entre el poblado Río Florido y la cabecera de Ocosingo.

"Ahí fueron retenidos, la camioneta en que viajaban fue quemada; desde ese día no sabemos nada de ellos, nos preocupan si están vivos, cómo están, qué va a hacer el gobierno, porque ésa (el FNLS) no es una organización social, sino de delincuentes", advirtió Juana.

"Son narcotraficantes, esos que se dedican al robo de ganado, a asaltar camiones y gente, secuestrar. Entonces ésas no son organizaciones sociales, porque la camioneta donde ellos (los policías) viajaban fue quemada, ellos dónde están", cuestionó la mujer, originaria de la comunidad Nuevo Vicente Guerrero, del municipio Emiliano Zapata.

Con pancartas que reclamaban la liberación y aparición de los agentes, las esposas y familiares realizaron una protesta afuera del palacio del gobierno estatal, donde buscaban ayuda y hablar con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, o el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos.

Este domingo, presuntos integrantes del FNLS retuvieron, saquearon y quemaron seis vehículos de empresas particulares en los municipios de Venustiano Carranza y Acala, tras la detención de uno de sus integrantes, acusado de robo con violencia y ataques a las vías de comunicación, informaron autoridades de gobierno.

La Fiscalía Estatal informó que los hechos violentos se registraron en los tramos carreteros de Venustiano Carranza-Pujiltic y Acala-Chiapa de Corzo, donde unas 50 personas, "pertenecientes a una violenta organización social, incendiaron seis unidades que transportaban productos y mercancías de diversas empresas".

Antes de prenderles fuego a los tráileres y camiones de carga, la turba "saqueó los productos y mercancías que transportaban las unidades automotrices".

La autoridad ministerial precisó que el miércoles detuvo en flagrancia a Javier González Díaz, integrante del FNLS, en el municipio de Las Rosas, quien enfrenta cargos por robo con violencia y ataques a las vías de comunicación.

En un comunicado, el FNLS acusó que González Díaz fue detenido ilegalmente y que se trata de una "desaparición forzada y reclusión arbitraria".

"Es un activista político quien formó parte de las actividades de denuncia en la Jornada Nacional Perdón ¡Nunca! Olvido ¡Jamás! Juicio y castigo a los criminales de Estado que se desarrolló en los estados donde tenemos presencia y en la Ciudad de México".