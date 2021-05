Retira AMLO petición a la SCJN de que analice al juez Gómez Fierro

El presidente Andrés Manuel López Obrador retiró la solicitud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la legalidad de las suspensiones concedidas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro que mantienen paralizada la reforma eléctrica.

De acuerdo con los estrados de la Corte, a través de la Consejería Jurídica de Presidencia, el Ejecutivo federal presentó ayer un escrito de desistimiento a la solicitud de facultad de atracción (también conocida como SEFA) que realizó al Máximo Tribunal sin dar mayores argumentos.

Por ello, la petición para que la Corte resuelva los recursos de revisión que presentó contra las suspensiones definitivas concedidas por Gómez Fierro fue declarada sin materia.

"Se tiene por desistido al consejero Jurídico del Ejecutivo federal de la solicitud planteada para conocer de los incidentes de revisión de referencia sin que haya necesidad de ordenar la ratificación de su pretensión", señaló la Corte.

"Al desistirse de la solicitud de ejercicio de facultad de atracción planteada, con fundamento en el artículo 25, fracción I, en relación con su diversa fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se declara sin materia este expediente", aclaró.

En consecuencia, los recursos serán devueltos al tribunal de Circuito Especializado en Competencia Económica para que sean sus magistrados quienes resuelvan si las suspensiones prevalecerán o no.

Desde marzo pasado el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió más de 20 suspensiones a la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador al considerar que otorga preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en materia de energías renovables, lo cual puede resultar violatorio de los preceptos antimonopolios contenidos en la Constitución .

Las suspensiones tienen efectos generales, por lo que las autoridades no pueden aplicar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica hasta que se resuelvan los amparos y las acciones de inconstitucionalidad que han sido presentadas ante la Corte.

Por ello, el titular del Ejecutivo federal solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar el actuar del juez Gómez Fierro, pues acusó que los amparos en los que concedió las suspensiones, algunas de ellas de oficio, fueron promovidos por empresas con intereses contrarios a los del pueblo mexicano.

De manera paralela, la Consejería Jurídica de Presidencia tramitó todas las impugnaciones que por ley le corresponden contra las suspensiones provisionales y definitivas concedidas por Gómez Fierro.

En consecuencia, el desistimiento sobre las solicitudes de ejercicio de facultad de atracción no implica que el Presidente haya retirado la solicitud que presentó en marzo pasado para investigar al juez Gómez Fierro.

Por el contrario, el pasado 1 de mayo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, informó que el CJF no encontró irregularidades en la actuación del juez y que su independencia está garantizada.

Recientemente, el mismo juzgador concedió suspensiones contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), mismas que sólo benefician a los quejosos.

Además, también suspendió con efectos generales la recién aprobada reforma a la Ley de Hidrocarburos que propicia la preponderancia de Petróleos Mexicanos en el sector.