Retiran columpios para bebés "Graco" ante riesgo de accidentes

La empresa Graco Children's informó que de manera voluntaria inició el retiro de mil 875 piezas del columpio para bebé "Graco Little Lounger Rocking Seat", ante el riesgo de que los bebés rueden y cause un accidente o hasta la muerte, dijo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El producto a retirar del mercado se compone de una silla mecedora y una vibradora de los modelos, indicados en las patas de metal, con los números 1875063, 1875102, 1882081, 1908957, 1914283 y 2047734 que tienen una posición de inclinación múltiple. El número de modelo se encuentra en una etiqueta colocada en una de las patas de metal.

La empresa señaló que esto deriva de que han ocurrido en otros fabricantes accidentes e incluso la muerte con columpios inclinados para dormir a bebés, después de que ruedan de espalda o de lado.

Newell, la empresa que comercializa dicho produto, pidió a los consumidores "dejar de usar inmediatamente el producto" y contactarlos para recibir un reembolso en efectivo u otro producto con un valor similar al de "Graco Little Lounger Rocking Seat".

El reemplazo inició el 10 de marzo de 2020, con vigencia de seis meses, y está abierto a que los consumidores que hayan adquirido la mercancía sujeta a revisión.

El proceso para el reembolso del dinero se deberá tramitar con la empresa Newell Brands vía correo a jorge.baez@newellco.com, en el que deberán enviar una foto del producto para que se confirme que es de los afectados y les indique a los consumidores el procedimiento a seguir, que podría ser mediante la entrega de un producto similar o el reembolso.

También se puede llamar a los teléfonos de Atención al Consumidor: 555729 3450 y 800 500 8680, con horario de 8:00 am a 17:00 horas.