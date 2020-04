Retiran túnel sanitizante en Tlalnepantla; no está demostrada su eficacia

Este ayuntamiento colocó un túnel "sanitizante", en el acceso del Hospital General Regional No 72 del IMSS, luego de que autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social confirmaron que 19 médicos resultó positivo a coronavirus Covid-19. No obstante lo retiraron horas después.

Luego de la colocación del túnel inflable de hule, el cual emitía un baño de sustancias "sanitizantes", que fue colocado la tarde del 8 de abril en la puerta del hospital ubicado en la calle de Filiberto Gómez, esquina con la avenida Gustavo Baza, en el Centro Industrial de Tlalnepantla, fue retirado del lugar.

El túnel fue retirado, después de que el ayuntamiento conoció la recomendación de la Secretaría de Salud de no usar túneles y arcos sanitizantes, porque no existe evidencia sobre la eficacia de estos sistemas para realizar una desinfección efectiva del virus SARS-CoV-2 causante del Covid-19, indicaron voceros de la alcaldía.

El ayuntamiento de Tlalnepantla adquirió este túnel a prueba, aún no se había concretado la compra del mismo, por lo que será devuelto al proveedor, afirmaron autoridades municipales consultadas por EL UNIVERSAL.

La Secretaría de Salud federal, señala en un comunicado que "el aerosol generado por estos túneles sanitizantes, puede facilitar la diseminación del virus, además de que la inhalación de sustancias desinfectantes, puede causar entre otras cosas, daños a las vías respiratorias, tos estornudos e irritación de los bronquios, desencadenar ataques de asma, producir neumonitis química e irritación en piel, ojos y mucosas".

Sheinbaum ordena a las alcaldías a retirar este tipo de filtros

Luego de que la Secretaría de Salud Federal diera conocer que los túneles de sanitización podrían dispersar el virus de Covid-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana así como las alcaldías Miguel Hidalgo y Tlalpan ya tienen la indicación de retirarlos.

La secretaria de Salud local, Oliva Arellano, comentó que esta evaluación la realizó la coordinación Nacional de Atención Médica donde confluyen institutos nacionales, investigadores y funcionarios de salud, que identificaron que estos equipos pueden resultar contraproducente.

"Lo que emiten es un rocío de agua con cloro, el cloro es un irritante y cae en la piel, aunque podría producir una irritación, daría una sensación de falsa seguridad, porque no cumple con las concentraciones que se requieren para eliminar el virus.

"Pero no solo eso, sino que, al producir aerosoles, si pasa una persona que tiene Covid-19 y estornuda, podría dispersar el virus, entonces esta fue la razón por la que se consideró que sería inútil su utilización, si fuera sólo inofensivo podría haberse dejado", explicó la funcionaria.

Explicó que la sanitizacion de espacios públicos, en el transporte público y el que realiza las secretarías de Obras y la de Salud, son acciones especializadas en donde se usan los elementos que se requieren a las concentraciones requeridas, por lo que el personal tiene equipo de protección personal justo, porque se liberan aerosoles.