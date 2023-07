Retirarán a Fuerzas Armadas de donde ya no se requiera su apoyo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL). - La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están listas para retirarse de aquellos municipios donde ya no se requiera el apoyo de las fuerzas armadas, anunció el Gabinete de Seguridad en reunión con la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública.

En entrevista con este diario, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, calificó de productivo el encuentro y detalló que los funcionarios mostraron la operatividad de la Marina y dieron cuenta de los "miles de operativos" que la Armada ha realizado durante este sexenio en todos los municipios del país, particularmente, en aquellos más convulsos a consecuencia de violencia y la presencia del crimen organizado.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México comentó que los titulares de Semar, José Rafael Ojeda Durán, y Sedena, General Luis Cresencio Sandoval, se comprometieron a presentar en los próximos días un informe de la situación que guarda cada municipio y región del país en materia de índices delictivos.

Además, se convocará a todos los gobernadores a una próxima reunión con la Comisión Bicamaral, a fin de que en el dictamen que será presentado en septiembre a los Plenos de las Cámaras de Diputados y de Senadores, se incluya cuáles son los municipios que ya no necesitan el apoyo del Ejército y la Marina.

Por su parte, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Huacus, dijo a este rotativo que las autoridades castrenses denunciaron la negativa por parte de algunos gobernadores a comprometerse de manera personal con el tema de la seguridad.

"Hubo la queja por parte de las fuerzas armadas y el gabinete de que hay gobernadores que no acuden a las mesas de seguridad y mandan a sus asesores o a sus colaboradores, pero ellos no atienden de manera directa, entonces por ello se habló de la importancia de convencer a los mandatarios a asistir a un encuentro", expuso.

Por lo anterior, reiteró que en breve se convocará al encuentro entre mandatarios locales, legisladores y fuerzas armadas, en tanto que la fecha límite que impuso la Marina para que cada entidad informe sobre su estatus en materia de seguridad es el 15 de agosto.