Retirarán reserva que le daría a gobierno 100 mil mdp en fideicomisos

En la reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, los líderes parlamentarios acordaron que el diputado federal de Morena, Iván Pérez Negrón, retire su reserva para que el que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos del Fondo de Salud, también conocido de Protección contra Gastos Catastróficos y que atiende enfermedades graves como el cáncer, y que le dejaría otros 100 mil millones de pesos extra al gobierno federal.

De acuerdo con una comunicación enviada a los legisladores de todas las bancadas se informó que se retirará la reserva que generó mucha polémica este martes y por la cual la oposición tomó la tribuna y argumentó que era "ilegal" y un "agandalle" incluir esta reforma pues este no formaba parte original del dictamen.

Tras esta decisión, la oposición acordó ya no tomar la tribuna y permitir que se desarrolle la presentación de las más de 300 reservas pendientes por debatir.

Se van a aceptar a discusión todas las reservas presentadas por el diputado Iván Pérez Negrón y se procederá a su votación.

Se prevé que se hagan 14 votaciones en lo particular, 13 de ellas para los fondos del Fonden, Protección de personas, Defensoras de Derechos Humanos, Financiera Rural, Alto Rendimiento, Cambio Climático, Fondo Metropolitano, Fondo Minero, Fondo de Investigación Científica, Fidecine y Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral.

La sesión se reanudará en los próximos 30 minutos y las intervenciones de los diputados en la tribuna se reducirán a 3 minutos y se compactarán las participaciones para que la sesión dure aproximadamente 8 horas.