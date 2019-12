"Retórica polarizante, mala para inversión"

Ciudad de México.- Para lograr mayores ritmos de crecimiento en el país es necesario que el sector privado y el público trabajen unidos y dejen atrás sus enfrentamientos, dice el presidente del Consejo de Kimberly Clark y expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X. González Laporte.

"Ayudaría mucho dejar los enfrentamientos", los dimes y diretes entre la Presidencia y el empresariado, expresa el líder moral del sector privado.

El empresario dice que es positivo el control que se ha observado en las variables macroeconómicas en los últimos años; sin embargo aceptó que también hay factores que impiden un mejor desempeño de la actividad productiva.

"No cabe duda que no ayuda la inseguridad, que es un factor negativo para la inversión y también desafortunadamente la retórica polarizante no es buena para la inversión".

"Si nos uniéramos y buscáramos unidad de esfuerzos, podríamos hacer muchas más cosas positivas para el país", reiteró el empresario.