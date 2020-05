Retórica política está por encima de cifras, acusan

Extitulares de la Secretaría de Salud federal afirmaron que los datos que da la actual administración ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 "no son creíbles", lo que ha generado un problema de certeza en las cifras que informan.

En el foro virtual "El momento de la epidemia: tendencias y decisiones en días críticos", Julio Frenk Mora, secretario de Salud en la administración de Vicente Fox, y José Narro Robles, quien ocupó ese cargo con Enrique Peña Nieto, lamentaron que el Servicio de Vigilancia Epidemiológica "se someta a los dictados del poder y acomode sus mensajes para hacer eco al discurso político".

Julio Frenk Mora lamentó que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, "que había sido ejemplo a nivel mundial", se haya debilitado "por la retórica en contra del servicio público que ha sostenido el gobierno federal".

"Lo más grave es que este sistema, por primera vez, se somete a los dictados del poder político. Las inconsistencias en los datos, la necesidad de minimizar la magnitud de la epidemia por parte de un servicio de vigilancia que había mantenido independencia y ahora acomoda los mensajes para hacer eco al discurso político", dijo.

Frenk Mora advirtió que "toda información que se brinde a la ciudadanía en materia de salud debe ser clara, consistente y creíble", y esos elementos, dijo, "le han faltado en materia de comunicación del gobierno federal", lo que le genera falta de fiabilidad. Acusó que las declaraciones hechas por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en las conferencias de informe diario sobre el coronavirus "son muy confusas", pues usa conceptos ajenos al lenguaje común de la mayor parte de la ciudadanía.

"Las declaraciones del subsecretario son muy confusas, introduce conceptos muy confusos para la población. Si no es consistente, el resultado es una pérdida de credibilidad, y eso no es conveniente", dijo.

El exsecretario José Narro Robles señaló que "esa falta de credibilidad en las cifras y bandazos al hacer operaciones estadísticas" llevaron a los cuestionamientos y reclamos de algunos sectores de la sociedad, que exigieron que se informara a detalle por la importancia del tema.

"Estamos así por la falta de información y credibilidad en las cifras, por los bandazos que se han tomado al hacer las definiciones operacionales que limitan la posibilidad. Por semanas reclamamos que las neumonías atípicas eran Covid.

"Pablo Kuri [quien también participó en el foro] sabe muy bien que el modelo Centinela ha sido una herramienta extraordinaria para tener información sobre la influenza, pero cuando estamos frente a nuevas patologías se vuelve muy complicado usarlo", dijo.

Narro también criticó que "se perdió la oportunidad de hacer muchas cosas, de saber más sobre la epidemia, de saber dónde, cuántos, quiénes; de evitar la propagación si hubiéramos hecho pruebas y más pruebas", declaró.

Frenk Mora añadió que "si la curva se aplanó", como informó el gobierno federal, eso se logró "gracias a las acciones de la sociedad y los gobiernos estatales", y será de ella de quien dependa configurar un plan de rescate social y económico al terminar la pandemia.

Narro Robles criticó que desde antes de darse el primer caso confirmado de Covid-19 en el país "debió haber un planteamiento integral, y dentro de ese incluir el tema económico". Adelantó que "la normalidad" a la que regresará el país no será fácil.

"Preparémonos, vamos a tener que encontrar mecanismos para volver a una normalidad que no será de la que venimos. Vivimos uno de los peores momentos después de la Segunda Guerra Mundial, se van a reconfigurar muchas estructuras de orden financiero y político del mundo, nos tiene que hacer cambiar en la globalidad y en el interior", señaló.

En el foro virtual, organizado por Pensando México, participaron dirigentes de Movimiento Ciudadano, legisladores y el subsecretario de Salud durante el gobierno de Felipe Calderón, Pablo Kuri Morales, quien fue el encargado de contrarrestar efectos durante la pandemia de la influenza A (H1N1).

Kuri Morales alertó que un rebrote del coronavirus tendrá que ver con las medidas que se tomen al salir del confinamiento y el tiempo que se tarde en volver a las actividades normales. Advirtió que el gobierno debe prever cualquier situación de emergencia. Salomón Chertorivski, moderador del foro, consideró que "ha faltado robustez en los datos y éstos han sido escasos y cambiantes. Esto ha generado un problema de credibilidad y certeza en las cifras presentadas", dijo.

Otros expertos como Felicia Knaul, Gloria Molina y Fernando Alarid Escudero reconocieron que existe mucha disparidad en las respuestas estatales para combatir el Covid-19, "por la falta de una coordinación efectiva de parte del órgano que estaba llamado a ejecutarla: el Consejo de Salubridad General", según acusaron.

"Esta falla en la gestión de la emergencia ha sido suplida por la respuesta más oportuna de algunos gobiernos estatales, municipales y de instituciones públicas que han tomado medidas por sus propios medios y con su propia información", alertaron.