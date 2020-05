Retornan a EU a quienes infringían filtro por Covid-19 en Tamaulipas

Un cerco sanitario se implementó en el Puente Nuevo Internacional donde, por medio de un filtro, se retornó a los Estados Unidos a todas aquellas unidades donde viajaban más de dos pasajeros, no contaban con cubrebocas o infringían el Hoy No Circula, impuesto por el Gobierno de Tamaulipas para contener la pandemia de coronavirus.

Hasta este sábado en Tamaulipas han muerto 83 personas, de las cuales 19 son de Matamoros, por eso que se reforzaron las medidas de seguridad para evitar más contagios en la franja fronteriza.

Asimismo, personal del Sector Salud de Tamaulipas se apostó en el Punte Nuevo Internacional, que comunica con el condado de Brownsville, Texas, a fin de revisar todas las unidades que entraban a suelo mexicano.

Al arribar las unidades, se le informaba al conductor sobre esta revisión y las nuevas reglas que se estarán aplicando al ingresar una unidad de procedencia extranjera, por cualquiera de los cruces internacionales, sobre todo, los que conectan con Tamaulipas.

Se les informó que se permitirá el acceso a unidades con sólo dos tripulantes y que ambos, deben portar cubrebocas para evitar contagios de Covid-19.

Además, se les dijo que de acuerdo a la circulación de sus placas, las unidades no podrán circular en los días que lo prohíba el programa Hoy No Circula, establecido por el gobierno estatal.

De esta forma, las unidades cuya terminación en sus placas es 0 y 1, no podrán circular el lunes; las que lleven 2 y 3, el martes; 4 y 5 el miércoles; 6 y 7 el jueves; y 8 y 9 el viernes.

Durante la revisión, se detectaron conductores que infringían cualquiera de estos requisitos, por lo que se les invitó a regresar a los Estados Unidos.

Para ello, se habilitó un carril de retorno que los llevaba directamente al Puente Nuevo Internacional hacia Estados Unidos, lo cual causó molestia a algunos residentes de ese país.

Cabe destacar que el condado de Cameron, Texas, implementó también este filtro en sus cruces internacionales desde Matamoros, hasta Nuevo Progreso.

Se restringió el número de pasajeros en cada vehículo para evitar la movilidad entre ambas fronteras y de esta forma, evitar la propagación del Covid-19.

Se espera, que estos filtros sean instalados también en Nuevo Laredo y Reynosa, dos de las ciudades con más cruces en Tamaulipas y que también enfrentan, la pandemia del Coronavirus.