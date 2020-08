Reunión con gobernadores en SLP no será un encontronazo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no será un encontronazo ni una pelea su encuentro de la próxima semana con los gobernadores del país en San Luis Potosí, porque el objetivo es buscar soluciones a los problemas de la gente.

"Va ser en una semana, el miércoles en San Luis Potosí y se está definiendo la agenda, no nos vamos a pelear, si no a que voy, este vamos a dialogar, y buscar opciones, alternativas a los problemas de la gente".

"No creen expectativas de que va a ver un encontronazo no será así, será el miércoles y se está haciendo la agenda de manera conjunta", dijo el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El Presidente acordó reunirse con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en San Luis Potosí para escuchar sus demandas sobre la posibilidad de cambiar el Pacto Fiscal.

Los gobernadores de oposición también han expresado sus críticas al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por el manejo de la pandemia de coronavirus, al grado que han exigido su renuncia.