Reunión entre México y Estados Unidos para tratar temas agrícolas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- En momentos en que existen conflictos comerciales entre México y Estados Unidos en el sector agrícola se reunió la secretaria de Agricultura del vecino país del Norte, Brooke Rollins con representantes nacionales de diversos organismos del sector.

En un comunicado, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) explicó que se reunieron con la funcionaria estadounidense durante la visita que realiza a territorio mexicano.

El encuentro sirvió para hablar sobre la reapertura de fronteras a la exportación de ganado mexicano al mercado estadounidense, así como sobre la optimización de los procedimientos aduaneros en el intercambio de productos agropecuarios.

La reunión se realizó entre representantes de los sectores privados agroalimentarios de ambos países en lo que se llamó "Mesa redonda: El futuro de la relación agrícola México-Estados Unidos", la cual tuvo como objetivo "fortalecer la colaboración y los vínculos comerciales entre ambas naciones".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En total participaron 35 organismos y asociaciones de México y de Estados Unidos de diversos subsectores agroalimentarios los que además de abordar los conflictos comerciales que enfrentan ambos países, también analizaron los principales desafíos logísticos, laborales, sanitarios y regulatorios.

Además, abordaron el tema de la plaga de gusano barrenador que fue la causa del cierre de fronteras al ganado mexicano que se exporta a la Unión Americana por lo que acordaron la necesidad de fortalecer al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en beneficio de la sanidad e inocuidad agroalimentaria de la región.

En el encuentro también hablaron sobre "la importancia del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) como un mecanismo que no solo garantiza la continuidad de las cadenas de suministro binacionales, sino que también amplía las oportunidades comerciales, impulsa nuevas cadenas de valor y fortalece la integración y complementariedad, consolidando a América del Norte como la región más autosuficiente del mundo".

El vicepresidente de Comercio Exterior del CNA, Humberto Jasso, dijo que "durante tres décadas, México y Estados Unidos hemos construido un comercio agroalimentario basado en la confianza y el beneficio mutuo. Hoy, la colaboración y el diálogo deben guiarnos no sólo a revisar, sino a mejorar el Tratado actual, para avanzar hacia cadenas de valor más integradas que consoliden a Norteamérica como la región más competitiva y autosuficiente del mundo".

Cabe mencionar que la delegación estadounidense la conformaron 24 organismos y asociaciones, entre las que están National Peanut Board, American Pistachio Growers, Blue Diamond Growers, Food Export, National Grain and Feed Association, Nebraska Corn Board, North American Export Grain Association, Organic Trade Association, Pear Bureau Northwest, Pet Food Institute, Potatoes USA, Southern United States Trade Association, Texas Cattle Feeders Association, United Sorghum Checkoff Program, USA Poultry and Egg Export Council, USA Rice, U.S. Grains & BioProducts Council, U.S. Dairy Export Council, U.S. Highbush Blueberry Council, U.S. Livestock Genetics Export, U.S. Rice Producers Association, U.S. Soybean Export Council, así como U.S. Wheat Associates.

Mientras que, por la delegación mexicana estuvieron la Confederación Nacional de Organismos de Asociaciones Ganaderas (CNOG), la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL), la Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos (ANAPROCI), la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI), la Asociación Nacional de Establecimientos TIF (ANETIF), la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC), la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Berries (ANEBERRIES), la Asociación de Proveedores de Productos Agropecuarios (APPAMEX), Mexican Beef y la Confederación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (CONAFAB), además del CNA.