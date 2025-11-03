Reunión estratégica para resolver cancelación de rutas aéreas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Después de la reunión que tuvo la semana pasada con directivos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus para revisar la situación y acordar una estrategia común, tras la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de cancelar 13 rutas aéreas de aerolíneas mexicanas hacia ese país, incluidas las que operan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que se llegará a un acuerdo.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que las aerolíneas tienen una "serie de ideas" de lo que se podría hacer, además que dieron muchos "elementos técnicos".

Los motivos de EU para cancelar las rutas aéreas de aerolíneas mexicanas

Apuntó que la sanción que hizo el Departamento de Transporte Estados Unidos "tiene que ver con una supuesta orientación en México, que evitamos que haya una competencia leal entre las aerolíneas estadounidenses y mexicanas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Nosotros no consideramos que este sea el caso, hay total competencia, hay libre competencia, incluso el número de slots que se llama, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, se asignaron una serie de slots a partir de esta solicitud que se hizo.

"Y entonces, las propias aerolíneas mexicanas nos brindaron información de cuánta carga tienen, cuánta carga tienen también las aerolíneas estadounidenses", explicó.

"Vamos a llegar a un acuerdo, no creo que lleguemos a esta situación de 14 días que plantearon", dijo al mencionar que se busca una llamada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con el Departamento de Transporte.

Señaló además que se enviará una carta a las autoridades estadounidenses "con todos los argumentos".

Adelantó que mañana tendrá una reunión con las empresas de carga que están en el AIFA "para conocer si están contentos ahí" o si tienen alguna solicitud o algún problema.