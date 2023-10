Reuniones fueron para trazar su integración en la asociación, informa Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Tras diversas reuniones con legisladores, Marcelo Ebrard explicó que fueron para trazar los pasos de su integración para participar en su asociación civil El Camino de México, la cual lanzó hace un par de días.

En entrevista con medios, el excanciller destacó que también ha estado en diálogo con diputados locales y presidentes municipales de diversos estados del país."(...) para trazar los siguientes pasos y dialogar sobre cómo se van a integrar y participar en este movimiento nacional, así como cuáles son las expectativas para los próximos días. Yo les estaría informando a ustedes los siguientes pasos, (...) Fueron reuniones de aliento, de cohesión, de refrendar nuestras convicciones y la lucha política que vamos a dar", destacó.A pregunta expresa sobre que Mario Delgado dijo que no estaban permitidas las agrupaciones en Morena, Marcelo Ebrard aseguró que es un movimiento nacional, y que según las cifras que él dio, 26% de la intención de voto nacional para él."Se va a seguir especulando (mi futuro político). Yo les he dicho y he sido muy claro en que Morena tiene que decidir si va a permitir o no esas prácticas. Lo dije, lo expliqué y pues no ha decidido, ¿no?", añadió que no la tienen que resolver en 50 días sino antes, ya que si no es irse al Tribunal."Le estamos dando un tiempo razonable, ¿no? No soy yo para estar imponiendo ritmos y tiempos a todo mundo, ya sabes. No es la actitud que tenemos. Pero sí me parece que lo razonable es que la contesten. Ya llevamos una semana y tres días", destacó.