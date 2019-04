Revela Índice de Paz México debilitamiento de instituciones de justicia

Las cifras reveladas en el Índice de Paz México 2019 evidencian un incremento de violencia, resultado de una crisis grave por la violación de los derechos humanos y el debilitamiento de las instituciones de justicia.

La investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., Rocío Culebro, expuso lo anterior al hablar sobre los resultados obtenidos en ese índice, que busca ser un instrumento para ayudar a diseñar las políticas públicas más eficientes en materia de seguridad y derechos humanos.

Explicó que México transita por un momento delicado en el que se habla de más de 40 mil personas desaparecidas en los últimos años, y el descubrimiento de más de mil 300 fosas clandestinas, lo que no es normal.

Todo ello, resultado de un país en donde las instituciones de justicia no funcionan, y las fiscalías y procuradurías conforman un cuello de botella que no permite aminorar la impunidad, por lo que no es posible alcanzar la paz positiva que el país busca, señaló.

El informe precisó que sólo 10 por ciento de los crímenes se denuncia, debido a que hay una percepción de ineficiencia y corrupción, por ello sólo tres por ciento de los delitos terminan en una sentencia, lo que genera una tasa de impunidad de 97 por ciento.

A ello se suma el preocupante aumento de homicidios, que por segundo año reportó la cifra récord de 34 mil personas, lo que supera la cifra anterior de 2017, cuando se registraron 27 mil personas muertas en actos delictivos.

Destacó que el número de delitos con armas de fuego se duplicó entre 2017 y 2018, lo que ocasionó un incremento en los homicidios de hasta 80 por ciento, debido a una mayor disponibilidad de armas de fuego, según dio a conocer el director en México del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez Cruz.

Es por ello que Culebro consideró que el primer paso que se tiene que dar es a nivel de la administración pública, desde donde se deben realizar investigaciones profundas y con un análisis que permita comprender cómo y por qué se generan los delitos, por qué se extiende la criminalidad, y los motivos que originan la violación a los derechos humanos

Expuso que dichos temas no han quedado ausentes durante las conversaciones que se tienen con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quién declaró "la necesidad de que en México exista verdad, justicia, reparación y no repetición, cuatro pilares que forman el soporte de lo que llamamos justicia tradicional".

Esto lleva a la necesidad de buscar mecanismos que ayuden a combatir la impunidad y a fortalecer la correcta función de la Fiscalía General de la República (FGR) y las instancias locales, aunque también hay que tener presente que lo que pasa en el país no se va a resolver sólo con justicia

Es por ello que aplaudió que también se esté buscando consolidar el derecho a la verdad, así que una comisión a la verdad que sería un buen ejercicio para darle la cara al problema de la impunidad, además de que ayudaría a complementar muchos de los datos que se han expuesto en el Índice de Paz México actual para elaborar estrategias más sólidas.