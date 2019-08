Revela Loret de Mola "imperio inmobiliario" de Manuel Bartlett

Este miércoles, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer, en su programa de radio "Así las cosas con Loret" y en su columna que publica en EL UNIVERSAL, que el actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, junto con su familia, ha construido un "imperio inmobiliario" con 23 casas de lujo, las cuales están ubicadas en las zonas más caras del valle de México.

Esta información fue revelada a través de un reportaje elaborado por Arelí Quintero. Según la investigación, Bartlett Díaz declaró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos; sin embargo, el reportaje informa que su fortuna es 16 veces más grande -sólo en propiedades-.

También detalla que el director de la CFE ha obtenido 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) por medio de familiares, empresas y presuntos prestanombres, con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos.

Tan sólo su pareja, Julia Abdala, tiene registradas nueve propiedades, mientras que su hijo León Manuel Bartlett, de 24 años, a pesar de su corta edad, cuenta con tres inmuebles en Valle de Bravo, según la investigación.

Las propiedades de su pareja fueron omitidas en la declaración patrimonial de Bartlett porque no están casados.

Por otra parte, este trabajo periodístico publica que la familia Bartlett constituyó una empresa llamada "Cawaret SA de CV" para "quedarse" con tres propiedades.

"Inicialmente la empresa compradora, Cawaret, no. Tenía nada que ver con los Bartlett. Pero poco a poco se fueron dando a conocer. León Manuel Bartlett, hijo del funcionario federal, se hizo comisario del Consejo de Administración, y su tía apoderada legal. Luego el propio Bartlett fue apoderado legal. Y sus dos hijos, Alejandra y León Manuel, consejeros, vocales y apoderados. Hasta el yerno entró de secretario del Consejo", detalla el reportaje.

A continuación te mostramos algunas de las propiedades del senador, según el reportaje "Bartlett, bienes raíces".

Fray García Guerra:

La casa está ubicada en Fray García Guerra 175, Lomas de Chapultepec y cuenta con una construcción de 736 metros cuadrados. El precio de compra, según el funcionario, es de más de 4 millones; sin embargo, inmobiliarias detallan que su rango es de 48 a 70 millones de pesos.

Lord Byron

Este inmueble está ubicado en Lord Byron número 28, en Polanco. La casa es reconocida por el operativo que realizó la extinta PGR en 2016 para detener al abogado que presuntamente diseñó la cadena de empresas fantasma que permitió a Javier Duarte desviar recursos.

Sierra Vertientes 645

La construcción fue adquirida en marzo de 2015 por la pareja de Bartlett. La casa está ubicada en Las Lomas, en Sierra Vertientes 645.

Sierra fría 520

En diciembre de 2012, el hijo del senador lopezobradorista, León Manuel Bartlett, adquiere dicha casa en Las Lomas, calle Sierra Fría.

Hasta ahora, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, no ha hecho público algún pronunciamiento.