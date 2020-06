Revelan cartel del evento virtual del Orgullo LGBTTTI+

Jesse & Joy, Melanie C, OV7, entre otras agrupaciones y artistas ya están confirmados para la 42 Marcha del Orgullo LGBTTTI+ que por primera vez en su historia no saldrán a las calles sino que lo harán vía internet debido a la emergencia sanitaria que se vive en México y en todo el mundo.

Los organizadores del evento hoy subieron el cartel completo del talento que los acompañará el próximo 27 de junio vía virtual desde las 12:00 hasta las 22:00 horas.

A parte de los artistas mencionados también estarán conectados: Mentiras & Mentidrags, Playa Limbo, Jannete Chao, Andy Zunno, Daniela, Spalla, Alfonso Herrera, entre otros más.

EL UNIVERSAL publicó esta semana que Thalía será la encargada de dar el banderazo de salida, el cual se podrá ver en el canal oficial de YouTube de la marcha: "Marcha LGBTICDMX".

Y a pesar de que ahora ni el Paseo de la Reforma ni el Zócalo capitalino se llenará de carros alegóricos, música, brillantina, bailarines y bailarinas, la bandera del arcoíris estará en todo lo alto, ya que los organizadores están reforzando la idea de fortalecer el día con el "hashtag" "##ElOrgulloPermanece", generando así un espacio incluyente de reivindicación de derechos y decir no al retroceso.