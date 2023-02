Revelan conversación de funcionarios extorsionando a empresarios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL). - El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara López, dio a conocer un audio en donde se muestra la operación de servidores públicos de Benito Juárez de la actual administración para extorsiones a empresarios del ramo de la construcción.

La transcripción del audio la compartió la FGJ, de la siguiente manera:

- Pues lo que hablamos la vez que fue lo de que se querían meter ahí al predio, ¿te acuerdas que llegué en la tarde? Lo de la policía está que (...) le pegaron a los trabajadores, algo así. Le comentaba que...

- Antes, ¿si alcanzaste a llegar?

- Este, pues comentábamos del monto que era muy como exacto, doscientos creo que 72 mil hasta (inaudible)...

- Eran como 17 por depa.

- 17 o 18 habíamos visto algo así. Entonces, comentamos que la verdad nosotros sentíamos que perdían, porque ya se había adjudicado. Eran (inaudible)...

- En total, exacto. Es que mira...

- Más lo de la prórroga...

- Ya le dimos 660, que es lo que era por oficina. Eso, si lo divides, son 41.

- Así es.

- O sea, ya estamos muy altos, ya nada más, aquí (inaudible)...

- Entonces, es eso. Yo...

- Porque hay que decirle que son los mismos metros cuadrados.

- Yo sugeriría que fuera eso, ¿no? 50 mil (inaudible). Ahora, (...) es que aquí en la alcaldía todo manejan costo por vivienda.

- ¿Todo qué?

- Todo se maneja con costo por vivienda.

- Hay que dividirlo más o menos.

- No, yo lo que diría, si ya dimos 41, aquí no es por vivienda, es na más (sic) el (inaudible). Son como tres mil pesos, o sea...

- Tres mil ciento veintisiete.

- Yo no lo manejaría así.

- Yo lo manejaría como 50.

- Es como la prórroga.

- Pero la prórroga no está por depa (inaudible).

- Yo lo manejaría así. Te diría "es un cambio", vamos a (inaudible). Vamos a intentarla.

- Sí, claro.

- Si no, ¿cuánto te da 5 x 16?

- 80, ¿no?

- Si no, pues nos podemos ir a 80 más 20, pero empezar con 50 más 20...

Por estos hechos, se solicitó a un juez de control órdenes de cateo, así como de aprehensión en contra de César "N" y Elvia "N", por la probable comisión de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y extorsión, respectivamente.

Al momento de que los detectives de la Policía de Investigación buscaban cumplimentarlas, dichas personas ya no se encontraban en sus respectivos domicilios.

Por tal motivo, se solicitó a la Oficina de Interpol México, por medio de la Fiscalía General de la República, la emisión de las notificaciones conocidas como fichas rojas, así como alerta migratoria.