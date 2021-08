Revelan que mala instalación de equipo de lavado y secado causó explosión en la Benito Juárez

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, informó que la explosión por acumulación de gas se debió "al mal instalado" de un equipo de lavado y secado en el departamento 307.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero "Por la mañana" de Radio Fórmula, Taboada Cortina dio a conocer las causas que generaron la explosión en el edificio.

"Fue una acumulación de gas LP en el departamento 307, tiene que ver con un equipo al interior que estuvo mal instalado y que de una u otra manera generó la acumulación del gas durante cinco u ocho horas. Fue la mala instalación de un equipo de lavado y secado", dijo.

Santiago Taboada reveló que, de acuerdo con los peritajes preliminares, el edificio no sufrió daños estructurales, por lo que no deberá demolerse.

"En algunas de las revisiones preliminares que se hicieron ayer, solamente lo que tiene que ver con el 307 y el 207 tuvieron desprendimiento de una loza ligera. Este edificio tiene un método constructivo de columnas y trabes, por lo que obviamente todo el tema de cancelería, mampostería y vidrios sí tendrá que ser reparado", explicó el alcalde.

Respecto al tema de los inquilinos del inmueble afectados, Santiago Taboada expuso que más de 17 familias se hospedaron en un hotel de la Benito Juárez, a las cuales también se les dará alojamiento la noche de este martes y mañana miércoles.

También comunicó que desde ayer las personas pudieron ingresar a sus departamentos, en grupos de cinco acompañados de personal de Protección Civil y bomberos, para sacar sus pertenencias.

--Terror y caos en Benito Juárez por explosión en edificio

El caos y terror imperó sobre la avenida Coyoacán y Amores, en la alcaldía Benito Juárez, ante la explosión por acumulación de gas en el departamento 307, localizado en el edificio marcado con el número 1909.

Los residentes de los 63 departamentos que conforman el complejo habitacional no daban crédito a lo sucedido ni por la forma en la que volaron los cristales de ventanales, así como gran parte de las estructuras metálicas, sobre todo, estaban sorprendidos porque aún estaban vivos.