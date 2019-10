Revelan video de audiencia en que se impuso prisión preventiva a Rosario Robles

La audiencia en la que se impuso prisión preventiva a María del Rosario Robles Berlanga, ex Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), circula ahora en video en las redes sociales.

Las imágenes, originalmente publicadas en un canal de Youtube, muestran el discurso que ofreció Robles Berlanga antes de que el Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinara que ella debía permanecer en el el penal de Santa Martha Acatitla.

"Solamente quiero decir lo siguiente, su señoría: en primer lugar, como lo han señalado mis abogados, yo me he presentado aquí de manera voluntaria. Estaba afuera del país y regresé para atender este citatorio. Aquí he estado presente en la primera sesión y en esta segunda en la que se ha presentado mi defensa. Vivo en la misma casa desde hace 24 años. Soy casi oriunda del pueblo de Los Reyes, Coyoacán, donde nació mi hija. He trabajado toda mi vida en esta Ciudad, en la administración pública y prestando servicios porque he vivido siempre de mi trabajo", expresó la ex funcionaria.

"No tengo un patrimonio que me permita sustraerme de la justicia. Yo no tengo millones de pesos para irme a Canadá a vivir y luego regresar impunemente. Soy una mujer que ha vivido siempre de su trabajo, y hoy imposible de tener acceso a recurso alguno porque mi cuenta y tarjeta están congeladas", dijo.

"Veo esto como una gran oportunidad. Usted ha dicho que no hay entregables, usted ha dicho que he encubierto al Presidente Enrique Peña Nieto, usted ha dicho que involucré al Secretario que me sucedió en el cargo porque señalamos que en el acta de entrega recepción se le informó que había un proceso de auditoría en marcha, pues lo que a mí se me informaba: las auditorías, las recomendaciones y observaciones que estaban en marcha", añadió Robles.

"Se quiere juzgar a través de mi persona los actos de terceros. Yo aquí he estado y cuando hablo de dar la cara es porque siempre la he dado. No pretendo evadir la oportunidad de demostrar que muchos de los convenios que aquí se han señalado se realizaron. Tengo evidencia fotográfica de que muchos de esos entrañables fueron aportados. A mí no se me está acusando de esos actos, de haber sustraído ese dinero. No se me acusa de haber desviado 5 mil millones de pesos. Bajo esos elementos... entiendo el apetito del Ministerio Público, ante el hecho de que varias de las personas que han querido procesar se encuentran prófugas de la justicia, pero yo no soy así", agregó.

"Aquí se señala que hemos sustraído documentos de manera ilegal. Eso es falso. No contamos con documentos sustraídos de manera ilegal. Le señalo que siempre he luchado como mexicana por el debido proceso y la presunción de inocencia. Creo que precisamente porque deben preservarse esos principios, porque debe darse paso a ese proceso, le pido que pueda atender a este proceso con libertad. Nunca he atentado contra nadie. Nunca he puesto en riesgo la integridad física de ninguna persona. Jamás podría imponer una autoridad que no tengo sobre ningún funcionario. Estoy para defenderme de lo que usted ha señalado es materia para ir a una vinculación", dijo.

"En mi vida he atentado contra ninguna persona. He luchado contra la violencia, he luchado por la paz. No hay razón para pedir esa medida cautelar por parte del Ministerio Público", añadió.

Después de exponer sus argumentos, el Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió que la medida cautelar se mantendría. Eso ocurrió el 13 de agosto de 2019. Rosario Robles continúa tras las rejas hoy.

El Juzgado imputó ese 13 de agosto a Rosario Robles Berlanga dos cargos por ejercicio indebido del servicio público tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Los cargos son "agraviados" por tratarse, dijo, de un delito continuado; la vinculó a proceso y le decretó medidas cautelares de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla.