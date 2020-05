Revenden cerveza hasta en 3 mil pesos por 24 latas

Este domingo Día de las Madres, con decreto de confinamiento obligatorio, en plena Fase 3 de la emergencia sanitaria por Covid-19, las redes sociales se convirtieron en "aguajes"; las charolas de 24 latas de cerveza se ofrecen hasta en 3 mil pesos en Sonora.

En grupos de Facebook algunos usuarios buscan desesperadamente cerveza mientras otros la ofrecen hasta domicilio.

La oferta y la demanda en redes sociales, a pesar de la contingencia, ha disparado este comercio ilegal en el estado, donde se han registrado 550 personas contagiadas de coronavirus, de las cuales 47 perdieron la vida, del 16 marzo -cuando se confirmó el primer caso- a la fecha.

La propuesta más cara que se encontró fue "1500 el 12", o sea 125 pesos cada lata de cerveza de 335 mililitros. La charola de 24 a 3 mil pesos.

Otras ofertas fueron: "Vendo 3 charolas tecate ligth 1,500 cada una", "Tengo un 24 en puerta real", "$ 1000 2 charolas $800c/u", "Tengo un 24 $800 al norte", "Quedan 4 charolas!! Al norte. Domicilio", "Tengo 28 botes 850$".

En la demanda: "Compro 48 de Tecate al sur", "Quien tiene cheve ala vent varataa", "Cuanto x las cuatro", "véndeme un 18 en 500 estoy al sur también", "Compro 24 tecate".

Esto sucede después de las largas filas y compras de pánico que se hicieron en al menos cuatro días consecutivos, en víspera del Día de las madres.

Hace dos meses, el 12 de cerveza costaba 120 pesos y 240 pesos la charola de 24; en medio de la pandemia las tiendas de autoservicio únicas autorizadas para vender el producto, también han especulado con el precio.

Los días que han puesto la venta al público en algunas tiendas seleccionadas por el corporativo de las tiendas de conveniencia, venden la charola de 24 cervezas a 390 pesos, condicionado en el precio la compra de dos bolsas de frituras, o bien a 370 pesos si escoge un refresco o una bolsa de hielos.

En tanto, la Policía de Hermosillo se esfuerza en meter a casa a cientos de hermosillenses que relajaron el confinamiento.

Instaló vigilancia preventiva en 34 puntos en la ciudad y salidas a zonas rurales, con el fin de concientizar a conductores que no realizan actividades esenciales en la vía pública y regresarlos a casa, donde el riesgo de contagio es mínimo.

A partir de ayer, en siete de estos puntos, elementos, con trajes y equipo especialmente diseñado, se encuentran tomando la temperatura a los abordantes de los vehículos que pasan por estos puntos, con el fin de detectar y prevenir si alguien cuenta con sintomatología de riesgo y se encuentra en la calle.

A los conductores se les toma la temperatura utilizando termómetros infrarrojos digitales, con los cuales no se tiene contacto directo con la persona, pero se conoce de manera precisa la temperatura corporal.

También se aplican infracciones de tránsito a aquellas personas que no pueden comprobar realizar una de las seis actividades esenciales que fueron acordadas por el Consejo Estatal de Salud y plasmadas en el decreto publicado por el Ejecutivo del Estado el pasado 25 de marzo.

Tan solo ayer, se elaboraron 173 infracciones, sumando en la semana 679 multas a conductores que salieron a la calle de manera injustificada.

El ayuntamiento pidió a la sociedad hermosillense resguardarse en sus hogares durante estos días en los que los contagios han ido en incremento en el Municipio de Hermosillo, donde hasta la fecha las autoridades de salud han confirmado 165 casos y el fallecimiento de nueve personas por este virus, sólo en esta ciudad capital.