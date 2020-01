Revisará SSPC el caso de menores armados en Guerrero

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, anunció que revisarán el funcionamiento de las policías comunitarias, luego que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Chilapa, Guerrero, armara a 19 menores de edad y los presentara como parte de la organización.

Después de inaugurar este jueves la jornada de capacitación a autoridades de 286 municipios beneficiarios de los fondos FASP y FORTASEG, el funcionario afirmó que respetarán aquellas organizaciones que son producto nato de usos y costumbres.

"Es lamentable que adultos irresponsables armen a jóvenes que no tienen, en el mejor de los casos, ninguna posibilidad de defenderse adecuadamente", señaló.

Durazo Montaño dejó en claro que la "responsabilidad de la seguridad pública es del estado, del municipio y de la federalización, tenemos que hacer un esfuerzo adicional en Guerrero, se han ido mejorando algunos de los índices de criminalidad, no forma ya, afortunadamente, parte de los cinco estados con mayores homicidios.

"Sin embargo, se generalizaron las policías comunitarias, pero no todas ellas tienen un origen legítimo ni un propósito legítimo, consecuentemente como gobierno tenemos la obligación de revisar el funcionamiento de esas organizaciones y respetar aquellas que son producto nato de usos y costumbres históricos", indicó.

El funcionario dijo que el gobierno federal no reconoce a la CRAC-PF, como una policía comunitaria basada en usos y costumbres, que tenga alguna connotación histórica. "No es el caso", sentenció.