Revisarán casos de empresas inconformes con reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su reunión con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se acordó revisar caso por caso en las empresas que consideran que hay "injusticias" con la reforma eléctrica.

"(Revisar caso por caso) en donde consideran que hay una injusticia, revisar los casos ellos tienen ya una lista, hay algunas empresas que están pidiendo que se les informe, tanto estadounidenses como de Canadá y se está haciendo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo, sin precisar cifras, dijo que son pocas las empresas de Estados Unidos que tiene preocupación sobre la reforma eléctrica.

Señaló que fue un buen encuentro con la secretaria Granholm de quien -dijo- tiene muy buena impresión porque es una funcionará muy respetuosa, defensora de las mujeres y auténtica defensora del medio ambiente.

"Le dijimos que cómo es posible que se constituya una sociedad de auto abasto, para tener energía eléctrica, pero también venden la energía, ya no es autoabasto, y la venta de Energía está prohibida porque solo CFE puede vender la energía al consumidor.

"Así estuvimos platicando todo esto, ella entiende que nuestra misión es desterrar la corrupción del país y mostrando de nuestra parte la disposición al diálogo, a ir explicando e ir viendo caso por caso".

El titular del Ejecutivo dijo que si hay una empresa que tiene una inversión, si hay una planta, hay que buscar la forma de resolver, pero si lo que quieren es seguir recibiendo subsidio, que no recibe el consumidor doméstico, si lo que quieren en seguir pagando menos, eso no se puede, porque es injusto.

"Ellos entienden, ¿qué pasa? también, hay algunos, no todos, de los que se beneficiaron, empresarios mexicanos vinculados con los españoles que buscan protegerse con el gobierno de Estados Unidos: Vamos a acusarlos con el gobierno de Estados Unidos. ¿Con qué argumentos? un gobierno extranjero va a venir a defender la corrupción se la ponen muy difícil, porque si se tratara de algo injusto entonces sí, pero el gobierno de Estados Unidos ha sido muy respetuoso y no están protegiendo la corrupción".

Señaló que los opositores a la reforma argumentan que "se va expropiar, que nos vamos a quedar sin luz, que habrá apagones, o el así es en Venezuela o son ideas comunistas, cuando les debería dar vergüenza son unas reverendos ladrones que no entienden que ya son otros tiempos".