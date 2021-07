Revisarán tema de aglomeraciones en chelerías de Tepito ante Covid

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se revisará el tema de chelerías que aglomeran más de 40 personas en Tepito, pero que entiende que muchos jóvenes están buscando espacios de convivencia ante la pandemia por lo que pidió que tengan todas las medidas de salud.

A pregunta expresa de que en la zona de Tepito hay chelerías que aglomeran de 40 a 50 jóvenes sin las medidas sanitarias y que incluso hacen shows de strippers, y que no hay presencia policiaca, Sheinbaum dijo que no es tan cierto de que no haya vigilancia en la zona.

"Vamos a revisar en particular el tema de las chelerías en esta zona", añadió que siguen los operativos en establecimientos y que antes de sancionar se realizan apercibimientos.

Sheinbaum comentó que la Ciudad de México se encuentra en una situación distinta que cuando inició la pandemia y que es necesario acelerar el proceso de vacunación para el resto de personas que faltan y adelantó que este viernes darán a conocer una campaña sobre "Salud en Tu Vida" enfocada a los jóvenes.

EL UNIVERSAL publicó hoy que pese al incremento de casos de coronavirus en la capital, decenas de jóvenes de 20 a 30 años acuden los fines de semana a las chelerias que se instalan en diversas calles de Tepito, conde no se respeta la sana distancia ni el uso de cubrebocas, pero bailan al ritmo de la música de reggaeton, algunos lugares cuentan hasta con strippers.