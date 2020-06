Revoca SCJN amparos sobre uso lúdico de la cocaína

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no analizó la prohibición del consumo de cocaína y el amparo que fue concedido por un juez de Distrito quedó sin efectos.

Esto, luego de que México Unido Contra la Delincuencia, se desistió de los amparos para conseguir permisos de consumo de cocaína con fines recreativos, mismos que la Corte iba a analizar este miércoles.

La Primera Sala recibió el aviso de que los quejosos retiraron sus peticiones de amparo, por lo que los ministros ya no discutieron los proyectos realizados por Jorge Mario Rebolledo en los que proponía avalar la prohibición del consumo de la cocaína al considerar que no se puede aplicar el mismo criterio que legitima el consumo lúdico de la marihuana a drogas más "duras y peligrosas".

Debido a que en los dos amparos los jueces de Distrito ya habían dictado sentencia, una concediendo y otra negando la protección constitucional, los ministros revocaron ambas resoluciones.

En consecuencia MUCD ya no cuenta con el amparo para tener permiso para consumir cocaína con fines recreativos, mismo que tramitó para seguir la misma vía legal con la que logró que la Corte ordenara al Congreso legalizar el consumo lúdico de la marihuana.