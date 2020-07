Revoca TEPJF sanción de Morena a Yeidckol Polevnsky

La ex dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky ganó, por ahora, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) al lograr que se revocara una sanción de amonestación que se le impuso el pasado 19 de junio. Ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la morenista acreditó que se violó el debido proceso, pues no fue informada sobre el inicio de un procedimiento en su contra, por lo cual no pudo ejercer su derecho de audiencia.

La sanción había sido impuesta por el órgano interno, pues el militante Jaime Hernández Ortiz denunció (desde julio de 2019) que Polevnsky propició una "mayoría" artificial para sesionar y tomar acuerdos en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en la que se designó a Leonel Godoy como secretario de Organización. Polevnksy aún enfrenta otra amonestación, por la supuesta negativa reiterada a entregar información y documentos sobre la compra de inmuebles del partido durante el año pasado y principios de éste, en que se habrían pagado casi 400 millones de pesos por obras de remodelación presuntamente inexistentes.