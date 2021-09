Revocación de Mandato, "miel envenenada": PRI

La Revocación de Mandato debe nacer del reclamo popular, porque de lo contrario pudiera generar un ambiente de polarización con daño permanente a la sociedad, afirmó la dirigencia nacional del PRI, al advertir que ese ejercicio de participación ciudadana "es como miel envenenada, puede saber bien, pero en realidad podría hacer mucho daño y afectar la estabilidad política del país", además de dar pie a que se busque extender el mandato presidencial.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista insistió en que revocar el mandato presidencial es un recurso que debe ser impulsado, promovido y utilizado por los ciudadanos, no por alguno de los tres Poderes de la Unión, organismos autónomos o entidades públicas de cualquier orden.

"La Revocación no es obligatoria, es un recurso opcional que puede utilizarse o no, dependiendo de las condiciones políticas, económicas y sociales del país", subrayó el partido tricolor.

Tras considerar que es un ejercicio con un alto costo a las finanzas públicas, el CEN priista advirtió que, en estos momentos de crisis y falta de resultados para los mexicanos por parte de la actual Administración, es necesario que el gobierno federal se concentre en resolver los problemas urgentes y no distraiga a la opinión pública con consultas que no son prioridad para los mexicanos.